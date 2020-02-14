التاريخ: 14-فبراير-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة ضبطت جمارك القلابات والاستخبارات ومكافحة التهريب (91) جوالاً و(200) كيلوجرام مضغوط من مخدر (شاشمندي) – ما يعادل (3) طن، و(12) زجاجة فودكا. Advertisements وكانت المخدرات مخبأة داخل عربة تانكر وقود قادمة من دولة مجاورة. وتمكنت السلطات من ضبط المخدرات بعد توفر معلومات من قبل الاستخبارات بالقضارف ومساندة قوة من مكافحة التهريب، وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم تسليم المعروضات لجمارك الولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مخدرات مخبأة داخل (تانكر) وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.