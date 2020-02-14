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ضبط مخدرات مخبأة داخل (تانكر) وقود

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التاريخ: 14-فبراير-2020

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ضبط مخدرات مخبأة داخل (تانكر) وقود

ضبطت جمارك القلابات والاستخبارات ومكافحة التهريب (91) جوالاً و(200) كيلوجرام مضغوط من مخدر (شاشمندي) – ما يعادل (3) طن، و(12) زجاجة فودكا.

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وكانت المخدرات مخبأة داخل عربة تانكر وقود قادمة من دولة مجاورة. وتمكنت السلطات من ضبط المخدرات بعد توفر معلومات من قبل الاستخبارات بالقضارف ومساندة قوة من مكافحة التهريب، وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم تسليم المعروضات لجمارك الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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