مطالبات بمراجعة قوائم اللجان التسييرية لأصحاب العمل

التاريخ: 14-فبراير-2020
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طالب مصدرون لجنة تفكيك نظام 30 يونيو وإزالة التمكين بمراجعة قوائم لجنة تسيير اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية لتعديل المسار، ونوهوا إلى أن بعض أعضائها كانوا جزءاً من المؤتمر الوطني وفي لجنته الاقتصادية.
وأبدى مصدرون بحسب صحيفة آخر لحظة، استغرابهم لقبول اللجنة تلك القوائم التي وصفوها بالمعيبة، وأنها لا تمثل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة
واعتبر المصدرون أن لجنة التسيير المعنية باتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية لجنة (شلليات) فقط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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