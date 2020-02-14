(المهنيين) يؤيد تسليم البشير للجنائية

التاريخ: 14-فبراير-2020
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أعلن تجمع المهنيين تأييده لخطوة تقديم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، توطئة لمحاكمتهم عن جرائم نظامه في دارفور.
ورأي التجمع في بيان له بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن الخطوة لا تعد انتقاصاً لسيادة السودان في ظل غياب النص القانوني الذي يمكن الأجهزة العدلية الوطنية من أداء واجبها.
وشدد على التزام السودان واحترامه لقرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعا مجلسي السيادة والوزراء إلى المصادقة على معاهدة روما وعضوية السودان في نظام المحكمة الجنائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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