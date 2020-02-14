تكليف أمين جديد لمجلس الصحافة والمطبوعات

كلف وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، محمد الأمين محمد عبد الله بمهام الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات بدلاً عن الأمين العام السابق المستقيل عبد العظيم عوض.

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ودفع الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات د. عبد العظيم عوض باستقالته من منصبه احتجاجاً على ما وصفه بتدخلات من وزارة الإعلام في اختصاصات المجلس.

وكلف مانيس بحسب صحيفة آخر لحظة، الأمين العام الجديد بتسيير وتصريف مهام وأعباء المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية لحين تعيين أمين عام جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)