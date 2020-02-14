“البرهان” إلى بورتسودان

في زيارته المرتقبة والتي تعد الثانية للولايات بعد زيارته لولاية نهر النيل، يوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر يوم الأحد المقبل.

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وسيشرف “البرهان” بحسب صحيفة آخر لحظة، ختام ورشة عمل دور الأئمة والدعاة في تعزيز السلام والتنمية التي تستضيفها الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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