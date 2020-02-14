اجتماعات بين الحكومة و”التغيير” وحركة عقار

شكا والي النيل الأزرق المكلف ياسين إبراهيم عبد الغني من تردي الخدمات في كافة المجالات بالولاية رغم الجهود التي تبذلها حكومة الولاية، وقال إن النيل الأزرق تفتقر إلى الصناعات التحويلية كما يوجد فيها محلج واحد للقطن.
وطالب عبد الغني بحسب صحيفة آخر لحظة، لدى مخاطبته افتتاح معرض الدمازين التجاري الاستثماري الثالث، الشركات المشاركة في المعرض بأن تساهم في الصناعات التحويلية لكي نكسب قيمة مضافة، وتابع التحديات التي تواجهنا هي الطرق ولدينا خطة طموحة لإنشاء طرق، تم إجازتها في ميزانية هذا العام، وخاصة المنطقة الغربية، لإزالة كل المعوقات التي تواجه الزراعة بالمنطقة.
وأفصح عبد الغني عن عقد اجتماعات بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير والحركة الشعبية جناح مالك عقار والمجتمع المحلي، وأضاف (هم الآن متواجدون بالولاية وفرنا لهم كل المعينات وأقاموا لقاءات جماهيرية مع المواطنين، وأكد رغبة الطرفين الوصول إلى سلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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