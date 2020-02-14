البرهان يتحدث عن مصير القوات السودانية في اليمن

الجمعة 14 فبراير 2020

قال رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن بلاده مع الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإعادة الهدوء في اليمن، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتم بمعزل عن رؤية الحل السياسي.



وأكد البرهان في حوار نشرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، اليوم الجمعة، أن الوجود العسكري الحالي للخرطوم ضمن قوات التحالف العربي، هدفه إعادة الشرعية في اليمن.

وأضاف: ”بقاء قواتنا أو عودتها مرهون بما يمكن أن يتحقق واقعيا بشأن الحل السياسي، بما يحقق المصلحة التي أدت لتكوين التحالف“.

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وفيما يتعلق بدعوات تبادل الأسرى السودانيين مع الحوثيين، قال البرهان إن ”الأسر واحد من إفرازات الحروب وواحد من نتائجها المتوقعة بين أي طرفين، وقطعا طالما هناك أسرى سيتم العمل على استعادتهم“.

وأكد البرهان، أن ”الخرطوم تربطها علاقات جيدة مع دول الخليج، وكل المحيط الإقليمي، وهي تقوم على روابط مشتركة كثيرة، وتعززها المصالح، من أجل تحقيق أمن ورفاهية كل شعوب المنطقة“.

وأشار إلى أن علاقة بلاده بالمملكة العربية السعودية ذات خصوصية واستراتيجية، كاشفا عن زيارة قريبة للرياض؛ تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.