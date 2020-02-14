تفاصيل تفكيك السلطات خلية إرهابية تتبع إخوان مصر

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الجمعة 14 فبراير 2020
كشفت الصحف المحلية السودانية، أن السلطات السودانية ألقت القبض على أحد عناصر خلية إرهابية، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات وسط قادة سياسيين في قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي.
وكانت السلطات السودانية، أعلنت مساء الخميس، تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في الخرطوم، وقيّدت دعوى جنائية بالإرهاب وحيازة الأسلحة والذخائر، في مواجهة أحد أفرادها، وأصدرت أوامر قبض على بقية أعضاء الخلية.
وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي نقلته الصحف المحلية والعربية، إن المتهم الذي ألقى القبض عليه الثلاثاء الماضي بمنطقة شرق النيل، اعترف بانتمائه إلى شبكة إرهابية تتبع جماعة الإخوان في مصر، مضيفة أن المتهم أكد أن الخلية أرسلت إلى السودان لتنفيذ عمليات تفجيرات في مدن العاصمة.
وذكرت النيابة العامة أن المتهم أقر بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات، وإرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة، كاشفة بحسب اعترافات المتهم وصول الخلية إلى السودان قبل 6 أشهر، وكانت تعقد اجتماعات متنقلة في مدن الخرطوم الثلاث.
وفي السياق، كشف عضو التنسيقية المركزية لقوى الحرية والتغيير، عروة الصادق، لصحيفة "سودان تربيون"، إن الخلية الإرهابية، كانت تستهدف أعضاء لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، على رأسهم، وجدي صالح، وصلاح مناع، وطه عثمان، وعضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان.
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