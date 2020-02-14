تقارير إعلامية تكشف “وجهة أطهر الطاهر”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت تقارير إعلامية إماراتية إنّ لاعب الهلال السوداني، أطهر الطاهر، تلقى عروضًا رسمية من أندية مصرية وتونسية لخوض تجربة مختلفة في المرحلة المقبلة.
وفق المصادر ذاتها، فإنّها استبعدت أنّ تكون وجهة اللاعب أطهر الطاهر إلى نادي الجزيرة الإماراتي.
واللاعب السوداني أطهر الطاهر البالغ من العمر”23″ عامًا، كانت الأنباء قد أشارت إلى تلقيه عرضًا لخوض تجربة احترافية مع نادي الجزيرة بالإمارات.
وأشارت التقارير الموثوقة لـ”باج نيوز” إلى أنّ أطهر الطاهر لم يتلقَ أيّ عرضٍ من نادي الجزيرة الإماراتي.
وبرز النجم أطهر الطاهر مع ناديه الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وكان قد تمّ اختياره ضمن التشكيلة النهائية للمرحلة الأخيرة من دور المجموعات بأبطال إفريقيا.
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