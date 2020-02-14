البرهان: لإسرائيل دور في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الجمعة 14 فبراير 2020

قال رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إن لإسرائيل دورا في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.



وأضاف في مقابلة مع جريدة ”الشرق الأوسط“، أنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح البرهان، أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في 3 فبراير/ شباط الجاري، جاء في إطار ”بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية“.

وتابع: ”الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب وتوافق كبير داخل السودان“.

وأشار إلى أنه ”سيعمل على تحقيق مصالح السودان متى ما كان الأمر متاحا، وأن الجهاز التنفيذي، سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة وإدارة العلاقات الدبلوماسية بمجرد التوافق على قيامها“.

Advertisements

ولفت إلى ”تكوين لجنة مصغرة لمواصلة بحث الأمر، خاصة أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقى تأييدا شعبيا واسعا، ولا ترفضه إلا مجموعات أيديولوجية محدودة“.

وأكد البرهان أن ”مثول المطلوبين من النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا يعني تسليمهم ليحاكموا في لاهاي“.

وقال إن ”مسألة إخراج شكل المحاكمة ومكانها أمر قابل للمراجعة والتباحث بين الأجهزة المعنية في الحكومة وشركائها“.

ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان، منذ 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها ”دولا راعية للإرهاب“، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.