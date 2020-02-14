فيلم “ستموت في العشرين”: لوحة فنية عن الشخصية السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تستضيف ليانا صالح في هذه حلقة من برنامج “ثقافة” المخرج السوداني أمجد أبو العلا للحديث عن آخر أفلامه “ستموت في العشرين” لا سيما رصده للتعدد الثقافي الكامن في الشخصية السوادنية (العربية، الإفريقية، الإسلامية، الخرافية) إلى جانب إعتبار هذا العمل مؤشراً على عودة السينما السودانية بملامح جديدة بعد سنوات طويلة من القمع.

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