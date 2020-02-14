القوات المسلحة تتدخل لحل أزمة المواصلات

التاريخ: 14-فبراير-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة أصدرت هيئة الأركان بالقوات المسلحة توجيهات لإدارة النقل بترحيل المواطنين مجاناً داخل ولاية الخرطوم بواسطة بصات الترحيل المركزي للقوات المسلحة عبر الخطوط المعروفة في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وذلك إسهاماً في تخفيف أزمة المواصلات ورفع المعاناة عن المواطنين بشرائحهم المختلفة. Advertisements وطبقاً لتصريح الإعلام العسكري، أشار مدير إدارة النقل العميد الركن عماد الدين ميرغني هاشم إلى توظيف كل عربات أسطول الترحيل المركزي إنفاذاً لتوجيهات القيادة بتسخيرها لخدمة المواطنين ومساعدتهم والمساهمة في حل ضائقة المواصلات. ووجدت الخطوة بحسب صحيفة الصيحة، صدىً طيباً لدى المواطنين بمواقع انتظار المواصلات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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