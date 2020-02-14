قرار بإغلاق مدينة الخرطوم الاجتماعية

أصدر مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ناظم سراج قراراً بإغلاق مدينة الخرطوم الاجتماعية بسبب عيوب وأخطاء إنشائية، حتى تؤدي وظيفتها كاملة، وقال إنه سيتم استقبال العائدين من الصين مؤقتاً بها تحوطاً لإصابتهم بجائحة “كورونا”، لحين معالجة أخطاء المدينة.

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واعتذر سراج في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، لوزارة التربية والتعليم عن قرار وزارته بإخلاء معهد السلمابي للصم والبكم لاستقبال الطلاب العائدين من الصين، ووصف القرار بأنه غير مهني ومستعجل ولم يتم التشاور فيه مع وزارة التربية ولاية الخرطوم.

وكشف عن اتجاه لهدم مدرسة السلمابي وإعادة بنائها بعد العام الدراسي نتيجة لوجود معوقات بالمدرسة تتمثل في انقطاع المياه ونقص المعلمين وانهيار السور، وقال إنه ستتم استضافة طلاب الصف الثامن بمعهد الأمل للصم والبكم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)