التاريخ: 14-فبراير-2020 فى : حوادث 250 مشاهدة اندلعت مواجهات قبلية بين سكان قرية وكمبو بمحلية جنوب الجزيرة، تسبب في إصابة (8) أشخاص أسعفوا إلى مستشفى مدني. Advertisements وتصاعدت وتيرة الخلافات بين المجموعتين ليومين متتاليين، مما أدى إلى الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة (8) أشخاص، وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن سبب الاشتباكات هو توصيل كهرباء لمنازل الكمبو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جرحى في مواجهات قبلية بالجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.