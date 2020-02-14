ولاية الجزيرة.. جرحى في اشتباكات قبلية

الخليج 365:

اندلعت مواجهات قبلية بين سكان قرية وكمبو بمحلية جنوب الجزيرة، تسبب في إصابة (8) أشخاص أسعفوا إلى مستشفى مدني. وتصاعدت وتيرة الخلافات بين المجموعتين ليومين متتاليين، مما أدى إلى الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة (8) أشخاص، وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن سبب الاشتباكات هو توصيل كهرباء لمنازل الكمبو. المادة السابقة صراع مصري وتونسي على لقب السوبر الإفريقي اليوم

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