صراع مصري وتونسي على لقب السوبر الإفريقي اليوم

الخليج 365 :

يلتقي فريقا الترجي التونسي والزمالك المصري الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة على لقب طال انتظاره لكليهما في الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم.

سيكون ستاد ثاني بن جاسم في قطر مسرحًا لمواجهة واعدة تجمع بين الترجي التونسي والزمالك المصري في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم اليوم”الجمعة”.

ويبحث الزمالك حامل لقب كأس الاتحاد (الكونفدرالية) عن لقب رابع في الكأس السوبر وأوّل منذ عام 2003، بينما يأمل الترجي في إحراز لقبه الثاني بعد تتويج يتيم عام 1995، ليواصل تزعم الكرة القارية بعد نيله لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين.

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ويأمل الترجي في تعويض خسارته 1-2 في مباراة كأس السوبر 2019 أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في مواجهة متجددة بين مدربه معين الشعباني، والمدير الفني الحالي للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون الذي قاد الرجاء لإحراز لقب الكأس السوبر العام الماضي في الدوحة أيضاً.

ويعوّل كارتيرون على عدد من اللاعبين البارزين في تشكيلته مثل طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي الذي سبق له الدفاع عن ألوان الترجي، بينما لم تحسم بعد مشاركة قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” على خلفية تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها مؤخراً.

في المقابل، يعوّل الشعباني على أسماء يبرز فيها الليبي حمدو الهوني، علماً بأن تشكيلة الفريق شهدت تغييرات واسعة في الأشهر الماضية، آخرها رحيل المهاجم أنيس البدري إلى نادي الاتحاد السعودي.