الخارجية تعلن عن تنقلات تشمل أكثر من”30″ دبلوماسيًا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة الخارجية بشكلٍ رسمي، عن كشف تنقلات كبيرة وسط دبلوماسييها، شملت أكثر من ثلاثين دبلوماسيًا.
وقالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ التنقلات شملت دبلوماسيين من الوزارة للبعثات ومن البعثات للوزارة، فيما تمّ نقل بعضهم بين البعثات.
وأقرّت الوزارة بحسب مصدر للصحيفة بأنّ التنقلات تأخرت كثيرًا بسبب الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد والوزارة في أعقاب الثورة.
وأكّدت الصحيفة أنّ الوزارة دفعت لرئاسة مجلس الوزرائ بعدة ترشيحات للسفراء لشغل مهمة رئاسة البعثات، لاختيار ما يناسب السفارات ومن ثم اعتمادهم من قبل رئيس مجلس السيادة.
وتشير الصحيفة إلى أنّ أكثر من”50″ سفارة تسيّر أعمالها عبر قائمين بالأعمال منذ سقوط النظام السابق.
باج نيوز
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