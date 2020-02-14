بلغ (64.28%) .. ارتفاع كبير في معدلات التضخم لشهر يناير 2020م

الخليج 365 : سجل معدل التضخم لشهر يناير 2020 ارتفاعاً كبيراً مقارنة بمعدل ديسمبر 2019. وبلغ معدل التضخم في يناير 64,28% مقارنة مع 57,01% لشهر ديسمبر. وأرجع بيان صدر من الجهاز المركزي للإحصاء اليوم “الخميس” تصاعد معدلات التضخم لارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب والألبان والجبن والبيض والسكر إضافة إلى أسعار السيارات وقطع الغيار وخدمات أجرة النقل.

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