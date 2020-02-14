الدولار يواصل الصعود المخيف ويصل إلى رقم جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت أسعار الدولار وبقية العملات بالسوق الموازي أرقاماً قياسية جديدة مقابل الجنيه في ختام تداولات الخميس وصباح الجمعة. وطبقا لمتعاملين فإن سعر البيع للدولار بلغ (106) جنيهات. وقال أحد المتعاملين إن قرار بنك السودان المركزي بزيادة السعر التأشيري أسهم في ارتفاع العملات.

وتم تداول الريال السعودي بـ (27.00) جنيهاً، والدرهم الإماراتي (27.80) جنيهاً، واليورو (110) جنيهات، والجنيه الاسترليني (130.00) جنيهاً، الدينار الكويتي (241) جنيهاً، الجنيه المصري (6.50) جنيهات، الريال العماني (200.00) جنيه، الدينار البحريني (190) جنيهاً، الدينار الليبي (43) جنيه، الريال القطري (27.40) جنيه المادة السابقة قوى الحرية والتغيير تطالب بإيقاف قرار استيراد الشركات للبنزين المقالة القادمة بلغ (64.28%) .. ارتفاع كبير في معدلات التضخم لشهر يناير 2020م

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