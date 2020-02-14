احراز تقدم في مباحثات سد النهضة الإثيوبي بواشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحرزت جولة مباحثات سد النهضة الإثيوبي والتي جرت بواشنطن يومي الأربعاء والخميس تقدمًا للفرق الفنية والقانونية، بجانب المسائل المتبقية الضرورية تمهيدًا لخطوة إعداد الاتفاق النهائي.

و”الخميس”، اختتمت الجولة الحالية لمباحثات سد النهضة الإثيوبي والتي انعقدت في واشنطن خلال يومي الأربعاء والخميس بمشاركة وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، وبرئاسة وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي، كمراقببن.

بحسب البيان الذي أطّلع عليه”باج نيوز”، فإنّه أشار إلى أنّ الوزراء أكّدوا على أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية حوض النيل الأزرق بُغية تحسين حياة الشعوب في مصر، إثيوبيا والسودان، كما تمّ التعهّد بالتوصّل إلى إتفاقٍ.

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وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسدّ على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارًا، وفي المقابل ترى أديس أبابا أنّها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر وأنّ الهدف توليد الكهرباء.

والبيان الصادر اليوم”الجمعة”، أوضح أنّ الولايات الأمريكية المتحدة وافقت على تيسير إعداد الاتفاق لدراسته بواسطة الوزراء ورؤساء الدول للانتهاء منه في الشهر الحالي، وأشار إلى أنّ الخطوة ستتمّ بدعمٍ فني من البنك الدولي.

باج نيوز