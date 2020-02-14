رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا ويلتقى المستشارة الألمانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توجه الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، مساء الخميس، إلى برلين، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، يشارك خلالها فى “مؤتمر ميونخ للأمن”، المقرر أن يُعقد فى الفترة من ١٤ إلى ١٦ فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى حمدوك اليوم الجمعة، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، كما سيلتقى مع عدد من الشخصيات الإقليمية والدولية الفاعلة المهتمة بالشأن السودانى.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء السودانى، وزيرى الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، والطاقة والتعدين عادل على ابراهيم، ووزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، الفريق ركن جمال عبد المجيد.

كانت الحكومة السودانية رحبت بقرار البرلمان الألماني الصادر باستئناف وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتنموية مع السودان، بعد انقطاع دام ثلاثة عقود، فيما يُتوقع أن يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتينامير السودان نهاية الشهر الجاري.