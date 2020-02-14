إلمانيا تفك الحظر الاقتصادي على السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرر البرلمان الألماني السماح للحكومة بإعادة بدء التعاون الإنمائي الثنائي مع السودان، وناقش مقترحات أخرى متعلقه بدعم التحول الديمقراطي في السودان، وإنهاء العلاقة مع الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

وناقش البرلمان الألماني في جلسته “الخميس” طلب الحكومة الفيدرالية بمواصلة مشاركة القوات الألمانية في البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة “يوناميد” العاملة في إقليم دارفور،غربي السودان حتى نهاية العام الجاري .

وأحيل الطلب إلى اللجنة الخارجية الرائدة للحصول على مزيد من النصائح.

Advertisements

كما ناقش البرلمان الألماني المقترحات التي قدمتها الأحزاب من بينها دعم عملية التحول في السودان، واستئناف وتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي والإنمائي الثنائي ، ومشروع آخر بإنهاء التعاون مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وفي الأثناء بدأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، زيارة لدولة ألمانيا،تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الالمانيين، على رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ووفقاً لما أوردته “سونا” أن رئيس الوزراء، يرافقه في زيارته لألمانيا كل من وزير الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر محمد ووزير الطاقة و التعدين عادل علي إبراهيم ووزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين و المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد الجميد قسم السيد ، و ذلك للمشاركة في مؤتمر الامن بأوروبا بمدينة ميونخ .