صراخ تركي من تقدم السوريين.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من تقدم الى آخر ظل الجيش العربى السورى يخطو واثقا غير عابئ بالتهديدات التى يطلقها الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ويوما بعد يوم يتضح للعالم عزم سوريا على المضى قدما فى تحرير ارضها وطرد الارهابيين من آخر نقاط تجمعهم المتمثلة فى ادلب .

من جهة اخرى ارعدت تركيا وازبدت ولم تترك تهديدا يمكن ان تطلقه بوجه السوريين إلا واطلقته دون ان يجدى ذلك نفعا فلا الجيش السورى توقف عن زحفه على معاقل الارهاببين المدعومين تركيا ولا اردوغان توقف عن ضجيجه مما جعل كثيرين فى العالم ينظرون الى الأمر بإنه لن يعدو كونه صراخا تركيا يوضح مدى الألم الذى يشعر به اردوغان بعد انهيار تنظيماته الإرهابية التي يدعمها، ويسلحها، ويدربها، تحت ضربات الجيش العربي السوري، وبعد انكشاف أمره ودوره كأحد ادوات امريكا لتنفيذ خطتها الرامية الى كسر سوريا ومحور المقاومة ككل وذلك عبر الحقيقة التى شاهدها الناس وتمثلت فى قتال الجنود الاتراك كتفا بكتف مع الارهابيين لتحقيق الهدف المشترك بينهم وامريكا واسرائيل لذا نسمع هذا الضجيج التركى كلما تقدم الجيش السورى وآخر اسطوانات الضجيج هذا تهديد تركيا عالى النبرة بانها ستشن هجوما واسعا على سوريا حتى خارج المنطقة التى تشملها مناطق النزاع الان فى محافظة ادلب .

سوريا ظلت تؤكد باستمرار انها تنظر الى القوات التركية المتواجدة على ارضها باعتبارها قوات احتلال وانه لا حرمة لها ولن تحظى باى احترام أو تجد أى رعاية بل ما لاخلاف عليه بين القيادة السورية وغالب فئات الشعب – إلا القليل منهم الذين لا اعتبار لهم – ان تحرير الأراضى السورية من أولى اهتمامات القوات المسلحة وان الجنود الاتراك لا امان لهم فى الأرض السورية واعتبرت ان كثرة الحديث التركى عن توجيه ضربات جوية وقذائف صاروخية ومدفعية للجيش السورى ووقوع عدد من افراده بين قتيل وجريح ليس إلا للاستهلاك

المحلى ولن يتجاوز هذه المحطة وانه يشكل وسيلة من وسائل التأثير على الناخب التركى فقط وسوف تكشف الأيام حقيقة ماكانوا يقولونه ويفعلونه .