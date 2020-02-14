حسن نصر الله يكشف أسرار شخصية الجنرال قاسم سليماني

الخليج 365:

اعتبر أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، أن الفضل ببناء قوة الصواريخ الجبارة التي يمتلكها حزبه يعود للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته غارة أمريكية في العراق الشهر الماضي.

وقال في مقابلة مع وكالة “يونيوز” الإيرانية بمناسبة أربعينية سليماني “عندما التقينا به لأول مرة في الساعة الأولى شعرنا وكأننا نعرفه منذ عشرات السنين وهو يعرفنا منذ عشرات السنين”، ولفت إلى أن “شخصية سليماني شخصية جامعة”.

وأضاف “لم نكن نشعر أننا نجلس فقط مع جنرال متخصص في الشأن العسكري، وإنما كان يفهم بشكل عميق وقوي بالمسائل السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المسائل العسكرية والأمنية وأمور أخرى”.

وأوضح أن “الثقة المتبادلة والصداقة والأخوة والمحبة وأيضا الإخلاص الذي كان يتصف به سليماني ويتصف به عماد مغنية (القائد العسكري لحزب الله قبل مقتله عام 2007) وبقية الإخوة الذين استشهدوا أو ما زالوا على قيد الحياة من إخواننا، كلها كانت تبشر منذ الأيام الأولى أننا سنكون أمام تجربة ممتازة جدا ورائعة وقوية، وستعطي دفعا لعمل المقاومة”.

ونوه بالعلاقة المميزة التي كانت تربط سليماني بمغنية، وقال نصر الله “كانت علاقة ود ومحبة، حيث إنهما أصبحا كأخوين وصديقين، ونشأت بينهما علاقة بيتية”.

وتابع أن سليماني: “في محاربة داعش في سوريا والعراق كان يمشي في الخطوط الأمامية على عكس ما يفعله الجنرالات عادة”.

وأشار إلى أن “سليماني كان يعمل لساعات طويلة، ففي بعض المرات كان يعمل مثلا ولديه ألم في أضراسه، وكان الرجل الحاضر في الأيام الصعبة”.

وخلال المقابلة أكد نصر الله أن الإدارة الأمريكية “تجاوزت الخطوط الحمراء باغتيالها الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما”.

إرنا