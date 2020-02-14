عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 14 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

الطلاب العالقون بالصين يشكون تأخير إجلائهم والصحة تؤكّد استعداداتها

السلطات تلقي القبض على شبكة إرهابية بالحاج يوسف

اعتصام مواطني أمري أمام مبنى شركة دواجن النيل يدخل يومه الثالث

والي النيل الأزرق:عندي وقود ما عارف أخزنو وين

التيار

مبروك..البرلمان الألماني يقرّر التطبيع مع السودان

سليمان بلدو بالتيّار:مثول المتهمين لا يعني ترحيلهم منكوبر إلىلاهاي

السودان يدفع 30″ مليون دولار لأسر ضحايا المدمّرة الأمريكيةكول

العدل28.7% نسبة النجاح في امتحان المعادلة

أخبار اليوم

هيومان رايتس ووتش : البرهان رحب بفتح مكتب للجنائية بالخرطوم

بعد «30» عاما : المانيا تنهي العقوبات الاقتصادية والسياسية والفنية علي السودان

على رأس وفد رفيع: حمدوك يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن بأوروبا ويلتقي ميركل اليوم

البرلمان الألماني يقرر استئناف التعاون التنموي مع السودان والخارجية ترحب بالقرار

الوطن

معلومات مثيرة عن تخطيط “خلية إرهابية” لاغتيال سياسيين بارزين

الحكومة ترحب برفع ألمانيا الحظر المفروض على السودان

حمدوك: رفع ألمانيا العقوبات عن السودان يمهد للانفتاح على أوروبا

“الصحة”: وصول “400” شخصاً من الصين ولا اصابة بـ “الكورونا”

آخر لحظة

اعترافات خطيرة لخلية مصنع المتفجرات

فصل قضاة بسبب تجاوزات

جرحى في مواجهات قبلية بالجزيرة

تسوية بين الحكومة وأسر ضحايا المدمرة (كول)

التغيير تطالب بإيقاف قرار استيراد الشركات للبنزين

رسوب (2893) طالباً في امتحان (المعادلة)

صوت الأمة

Advertisements

الأمة القومي يؤيد تسليم المخلوع للجنائية ويشكل لجنة لإدارة الأزمة

تسوية بين الحكومة وأسر ضحايا المدمرة “كول”

المانيا ترفع عقوباتها عن السودان

لجان مقاومة المربعات وكوبر تضبط كميات من الدقيق المهرب

الحداثة

“الصحة: لا إصابات بـكورونا في السودان

المفصولون تعسفيًا والمعاشيون بربك ينظمّون وقفة احتجاجية

ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى64.3% خلال يناير

استئناف صادر الماشية للمملكة السعودية في مارس المقبل

“الكيان النوبي: يؤكّد مناهضته للتعدين الأهلي فيالشمالية

الحكومة تتوصّل لاتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمّرة الأمريكيةكول

ضوابط جديدة لتوزيع الدقيق المدعوم ومراقبته

وزير الخارجية الأمريكي: دائمًا نفكّر مرارًا قبل إزالة أحد من قائمة الإرهاب

الانتباهة

خليةإخوانية مصرية تعترف بالتخطيط لتفجيرات في الخرطوم

تسوية بـ30″ مليون دولار مع أسر ضحايا المدمّرةكول

رفع الحظر التنموي الألماني عن السودان

مستشار منظمة أمريكية: العلاقات مع إسرائيل لن ترفع العقوبات

اشتباكات مسلّحة بين رعاة سودانيين ومليشيات إثيوبية

المقبول: اشتبهنا في8″ حالات في الأيام الماضية وثبتت سلامتها

سلفاكير يحسم اليوم مشاورات داخلية بشأن عدد الولايات

السوداني الدولية

ألمانيا ترفع العقوبات المفروضة على السودان

النيابة توجّه بتقييد دعوة جنائية ضدخلية إرهابية تتبع لـإخوان مصر

طالب سوداني بووهان: كلفة العودة إلى الخرطوم دون إجلائنا

الخرطوم تكشف تفاصيل تسوية حادثة تفجير المدمّرة الأمريكيةكول

توافق بين سلفاكير ومشار على تشكيل الحكومة

انطلاق اجتماعات اليوم الثاني حول سدّ النهضة بواشنطن

الصيحة

“الصيحة تكشف تفاصيل خليةإخوان مصر المسلّحة بالخرطوم

تنقلات بالخارجية لأكثر من30″ دبلوماسيًا

محكمة أمريكية توافق على إيقاف إجراءاتالمدمّرة كول لشهر

خبير اقتصادي: الحكومة تسعى لتطبيق روشتة الصندوق الدولي

ارتفاع معدل الإصابات بمرضالمايستوما إلى9″ آلاف حالة

السفير الصيني يؤكّد دعم بلاده لقضايا التنمية والاقتصاد بالسودان

واشنطن: لم يتمّ اتخاذ قرار حول رفع السودان من قائمة الإرهاب

قناة الملاعب

رسمياً قناة الملاعب ترتب لتشفير الدوري السوداني الممتاز مع بداية الموسم القادم

البروف شداد وبرقو إلى قطر لتشريف السوبر الافريقي اليوم بين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل الأبطال

المجلس الإفريقي يكرم الحكم الدولي وليد محمد

إعلان قائمة المنتخب الوطني الأول

الأحد القادم موعد تجمع لاعبي المنتخب الوطني الأول بملعب الخرطوم الوطني

بعثة منتخب الشباب إلى السعودية فجر الأحد بقيادة الأستاذ حسين محمد حسن للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية للشباب

ربك : افتتاح مضمار العاب القوي بالنيل الابيض

الهلال الأبيض ينتصر على الهلال كادوقلي بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد الأبيض

الهلال العاصمي يستضيف الأهلي عطبرة مساء اليوم باستاد الهلال

الخرطوم الوطني يلتقي الأهلي مروي باستاد الخرطوم مساء اليوم

حي العرب بورتسودان يحل ضيفاً على حي الوادي نيالا عصر السبت 15 فبراير