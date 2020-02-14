- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على قرار للحد من سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل العسكري مع إيران، حسب نتائج التصويت.
واشنطن – سبوتنيك. ووفقا لنتائج التصويت، فقد صوت 55 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار مقابل 45 ضده.
وقد تقدم بالمشروع الديمقراطي تيم كين. ويلزم النص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بوقف كل الأعمال العدائية ضد إيران في غضون ثلاثين يوما”.
وفي وقت سابق تبنى مجلس النواب الأمريكي قراراً مماثلاً، ولكنه لا يملك قوة قانونية. وتختلف الوثيقة التي اعتمدها مجلس الشيوخ في هيكلها ونصها. ومن غير المرجح أن يكلل مصيره بالنجاح، لأن ترامب لا يعتزم تأييده. وقد هاجم القرار بالانتقاد وقال إن ذلك هو محاولة للديمقراطيين لوقف الجمهوريين وأن الآن “ليس وقت إظهار الضعف”.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار للحد من سلطة ترامب ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.