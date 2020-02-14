فرفرة مخلوع !!.. بقلم حسن وراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ الرئيس المخلوع الذي لم تتوفر له اصلاحية تتناسب مع عمره السبعيني، يتم الآن التحفظ عليه في ذات زنزانته السابقة ، يمر بمرحلة دبرسة حادة ، عقب اتفاق الحكومة و الحركات المسلحة على تسليمه للمحكمة الجنائية بلاهاي، في محاولة لرفع روحه المعنوية تجري ترتيبات من داخل السجن لحث فلول الخارج بقيادة حملة معارضة للتسليم و قد بدأت تبث وقفات احتجاجية من قبل مجموعة كيزان لم يصل تعدادهم اصابع اليدين هددوا بأن يوم تسليم رئيسهم سيكون آخر يوم للحكومة و لقحت (نحيا و نشوف).

القراءة عكس التيار !!

@ في عددها بتاريخ الاحد الماضي اصدرت صحيفة التيار بالبنط العريض على صدر صفحتها الثانية (اولى) خبر يضج بالفرح و الاحتفاء بأن انتاج السكر في كنانة بلغ 51 الف جوال يومياً و ان ذلك سيوفره بكميات كبيرة و ستنخفض اسعاره دون توضيح الاسباب و بعد يومين فقط اى يوم الاربعاء من ذات الاسبوع و على صدر الصفحة الاولى كان الخبر (الرهيب )، بعد ارتفاع اسعاره بالاسواق .. التجارة تحظر احتكار السكر دون تعليل ارتفاع أسعار السكر الآن في ظل ارتفاع انتاجية الأمس 51 الف جوال تنخفض الى 41 الف جوال بعد 24 ساعة.

شكراً يا مدني على اعتذارك !!

@ الوعد الذي قطعه وزير التجارة مدني عباس مدني بإنهاء صفوف الخبز خلال 3 اسابيع ، انقضت دون ان يتوفر الخبز و ما تزال الصفوف في مكانها، اعتذاره بالأمس للشعب السوداني سلوك حضاري لم يعتد علية الشعب السوداني من كل وزراء الانقاذ، الوزير مدنى بذل كل ما في وسعه للقضاء على الازمة التي وصفها بـ (الفضيحة) وجد المساعدة و التعاون و الدعم من لجان المقاومة فقط بينما وقفت غالبية الاجهزة الامنية تتفرج بشماتة و لم تساهم مع الوزير الايفاء بوعده و ما تزال قوافل تهريب الدقيق و الخبز تجد الحماية و التأمين بكل قوة عين.

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وزير الزراعة.. انت السبب !!

@ أزمة الخبز التي تشهدها البلاد اعتذر بسببها وزير التجارة للشعب السوداني و كان عليه توجيه اصابع الاتهام لوزير الزراعة و وكيله اللذان يتحملا مسئولية هذه الازمة بسبب تسيبهما عن القيام بدورهما في انجاح موسم زراعة القمح و الاستعداد المبكر و استغلال الطقس المناسب الذي كان سوف يوفر انتاجية عالية كفيلة بأن تحقق الاكتفاء الذاتي حسب رأى كل الخبراء في المجال . ما الحكمة في الابقاء على وزير فاشل (خارج الشبكة) ووكيل لا وجود، لو أن هنالك مآخذ واحد على حمدوك ، هو اختياره هذا الطاقم الفاشل و الابقاء عليهما حتى الآن .

قول الحقيقة كلمني!!

@ أقوال الصحف تقدم خدمة للمشاهد و المستمع لمتابعة موجز أخبار و تعليقات توردها الصحف بالإضافة لمساعدة القراء في شراء الصحيفة التي يجد فيها القارئ اهتماماته لاقتنائها سيما و أن اسعار الصحف اصبحت غالية يصعب شراء اكثر من صحيفة، فقرة اقوال الصحف في معظم وسائل الاعلام ، كأنها على ايام النظام السابق تقوم بالتركيز على صحف النظام فقط و مقاطعة صحف بعينها، ما زالت عدد من القنوات و الاذاعات تمارس سياسة مقاطعة صحف بعينها خاصة صحيفة (الجريدة) التي لها الحق في أن تفرد لها مساحة زمنية في فقرة اقوال الصحف و للمشاهد و المستمع الحق في معرفة ما تنشره جريدة الجريدة .

إستراحة !!

@ قالت ليها : سمعتي بالخبر آبخيته؟ ردت عليها : برررري يا يمة يطرشني طرش وزيرة الخارجية بي شمار البرهان .