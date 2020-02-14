واشنطن: لم يتم اتخاذ قرار حول رفع السودان من قائمة الإرهاب

التاريخ: 14-فبراير-2020
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قراراً بعد بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وقال بومبيو في تصريح أمس، إن القرار من هذا النوع يؤخد بتأنٍ شديد باعتبار حساسية التصنيف.
وفي سياق مقارب بحسب صحيفة الصيحة، وافق قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية فيرجينيا، على طلب حكومة السودان وأسر الضحايا والمصابين في قضية تفجير “المدمرة كول”، إيقاف الإجراءات القضائية لـ(30) يوماً.
وأوضح القاضي، أن المحكمة وافقت على الطلب بعد أن توصل الطرفان لتسوية يؤديان بمقتضاها التزاماتهما خلال هذه المدة، ما يؤدي لشطب القضية دون إمكانية لإعادة فتحها مرة أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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