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“التغيير” تطالب بإيقاف قرار استيراد الشركات للبنزين

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التاريخ: 14-فبراير-2020

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“التغيير” تطالب بإيقاف قرار استيراد الشركات للبنزين

طالبت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير بضرورة إيقاف قرار وزير النفط والتعدين القاضي بالسماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين وبيعه بالسعر التجاري، لمزيد من التشاور حول عملية رفع الدعم عن المحروقات لما بعد المؤتمر الاقتصادي المحدّد له مارس من العام الجاري.

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وقال رئيس اللجنة عادل خلف الله في تصريحاتٍ بحسب صحيفة آخر لحظة، إنّ قرار وزير النفط القاضي بالسماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين موافقة مبدئية على روشتة البنك الدولي التي تنادي برفع الدعم عن المحروقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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