كشف تنقلات بالخارجية لأكثر من”30″ دبلوماسياً

أعلنت وزارة الخارجية بشكلٍ رسمي، عن كشف تنقلات كبيرة وسط دبلوماسيها، شملت أكثر من ثلاثين دبلوماسياً.

وعلمت مصادر، إنّ التنقلات شملت دبلوماسيين من الوزارة للبعثات ومن البعثات للوزارة، فيما تمّ نقل بعضهم بين البعثات.

Advertisements

وأقرّت الوزارة وفقاً لمسؤول تحدث للمصادر، بأنّ التنقلات تأخرت كثيراً بسبب الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد والوزارة في أعقاب الثورة.

وأكّدت مصادر دبلوماسية أنّ الوزارة دفعت لرئاسة مجلس الوزرائ بعدة ترشيحات للسفراء لشغل مهمة رئاسة البعثات، لاختيار ما يناسب السفارات ومن ثم اعتمادهم من قبل رئيس مجلس السيادة.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن أكثر من”50″ سفارة تسيّر أعمالها عبر قائمين بالأعمال منذ سقوط النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)