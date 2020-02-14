تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * (الصيحة) تكشف تفاصيل خلية “إخوان مصر” المسلحة بالخرطوم * الصيحة: (266) قادماً من الصين تحت المراقبة * تنقلات بالخارجية لأكثر من (30) دبلوماسياً * محكمة أمريكية توافق على إيقاف إجراءات (المدمرة كول) لشهر آخر لحظة: * اعترافات خطيرة لخلية مصنع المتفجرات * فصل قضاة بسبب تجاوزات * جرحى في مواجهات قبلية بالجزيرة * تسوية بين الحكومة وأسر ضحايا المدمرة (كول) Advertisements * “التغيير” تطالب بإيقاف قرار استيراد الشركات للبنزين * رسوم (2893) طالباً في امتحان (المعادلة) * حمدوك يجري مباحثات مع ميركل الدار: * نيابة الحاج يوسف: دعوى جنائية ضد “خلية إرهابية” تتبع لجماعة الإخوان في مصر * إخلاء مقر لاستقبال العائدين من الصين * طلب للمحكمة الشرعية من المدانة بقتل نسيبتها آمنة الشريف بحضانة أطفالها * سقوط بص سفري داخل ترعة ووفاة شخص وإصابة (13) * قرار وزاري لمراقبة الدقيق * مجلس الوزراء يكلف محمد الأمين عبد الله بأعباء مجلس الصحافة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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