الدفاعات الجوية السورية تدمر صواريخ إسرائيلية فوق سماء دمشق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك” بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، في وقت متأخر من مساء الخميس، لعدوان إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق ومحيطها.

وأضاف المصدر أن عددا من الصورايخ الإسرائيلية أطلقت من فوق الجولان المحتل ومنطقة صور بلبنان، فيما تولت الدفاعات الجوية السورية التصدى لها.

وتابع المصدر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول الى هدفها، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة جنوب مطار دمشق الدولي. المادة السابقة سلموهو، قايل الناس نسوهو !!.. بقلم حسن وراق المقالة القادمة خطبة الجمعة.. بقلم الفاتح جبرا

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