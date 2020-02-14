اعتصام جماهير الهلال.. الجوع وصل فم المعدة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الأسباب التي أخرجت الشارع السوداني ضد البشير كانت أسباب (منطقية جداً) و(وجيهة للحد البعيد) .

* لم يخرج الشعب من أجل البحث عن (كماليات) وإنما خرج من أجل (واجبات أساسية).

* خرجنا من أجل (بطوننا) ولم نخرج لأننا نعاني من (زهج أو ملل أو عدم موضوع).

* خرجنا لأن (الضيق) وصل (فم المعدة) .

* والآن الضيق ما زال في فم المعدة .

* ولذلك خيارات عودة الكيزان ما واردة .

* لو في كوز بيحلم يرجع تاني عليه أن يجرب (لحس الكوع) .

* أو ممكن (يبوس أضانو) .

* لو في كوز (شال بوسة من أضانو) ممكن يرجع .

* غير كده أنتو ليسوا خياراً بالنسبة لنا .

* في زمنكم جوع وضيق، وهسه جوع وضيق.

* في فترتكم الناس باتوا في الطلمبات وهسه ببيتوا في الطلمبات .

* ما في جديد .

* نضايق من الحكومة الجديدة وننتقد ونكورك لكن ما في كوز بيجي راجع تاني .

* المهم أسباب الثورة كانت منطقية .

* وأرى الآن أن أسباب اعتصام جماهير الهلال بنادي الهلال منطقية جداً .

* بدأ الاعتصام قبل أيام بمشاركة الروابط والمجموعات والأفراد .

* ودخلت الأولتراس بثقلها في الحراك .

* ولا أحد يستطيع أن يقلل من (واقعية أسباب الاعتصام) .

* الكاردينال يسقط ولا ما يسقط دي حاجة تانية .

* لكن أسباب الثورة الهلالية منطقية جداً .

* (رأس المال) عند الجماهير هو (فريق الكرة) .

* تراهن جماهير الهلال تاريخياً على (الفريق) .

* بينما يراهن الكاردينال على (الإستاد) .

* وهنا تكمن المشكلة والأسباب .

* جماهير رهانها (الفريق) ورئيس النادي رهانه (الإستاد) .

* أهتم بالمباني وأهمل المعاني وبالتالي لم يعد الهلال (أسد أفريقيا) .

* فقد الهلال هيبته وكثير من ملامحه خلال فترة الكاردينال برغم (جمال الجوهرة والفندق والقناة) .

* ولكن كل ذلك تم على حساب الفريق الذي لم تظهر عليه آثار قوة الكاردينال المالية .

* عشوائية في الإدارة وتخبط في القرارات وتدخل في الأمور الفنية .

* حال الهلال لا يختلف كثيراً عن حال (البلد) لأن المشكلة في الحالتين إدارية .

* ولذلك أسباب الاعتصام منطقية ومقبولة .

* جرب الكاردينال (29) مدرباً، وجرَّب (16) محترفاً أجنبياً، وجرَّب أكثر من سبعة لإدارة الكرة، وجرب (23) لاعباً وطنياً .

* ورغم ذلك ليس هنالك جديد في الهلال .

* وبعد هذا كله كان من المنطق أن تجرِّب جماهير الهلال تغيير الكاردينال نفسه .

* وقد أعلنت ذلك وهي تعتصم من أجل هذا .

* والتقليل من هؤلاء المحبين للهلال أمر معيب.

* نتفق أو نختلف في الطريقة التي سيذهب بها الكاردينال ولكن إطلاقاً لا نستيطع أن نشوِّه صورة الجماهير المعتصمة بالنادي .

* هم هلالاب يحبون الهلال ويعتبرونه قضية ووطن بالنسبة لهم .

* فإن لم ندعمهم يجب أن لا نشوِّه صورتهم .

* وكما ذكرنا ليس هنالك مشكلة (ورثة) أو مشكلة (نسب) بين الجماهير والكاردينال .

* الخلاف سببه (الهلال) وفي الهلال (الفريق) .

* ولا يصح إلا الصحيح .

* نحن نقدِّر لجماهير الهلال هذا الحراك الكبير والجميل .

* حراك سلمي من شأنه أن يعيد ترتيب حال الهلال حتى وإذا قدر الله وواصل الكاردينال .

* عن نفسي نويت أكثر من مرة زيارة النادي والوقوف على حال المعتصمين ولكن لم أوفق في ذلك حتى الآن وسأجتهد من أجل زيارة النادي خلال الأسبوع القادم بإذن الله .

* وأحب أن أشير إلى أن العبدلله ينتمي لقلمه وللهلال فقط ولجماهير الهلال وليس لي علاقة وظيفية بأي تنظيم هلالي أو رابطة .

* العهد عندي أن أخدم الهلال بالقلم وأنا أعطي كل صاحب حق حقه بعيداً عن التهاتر والأعراض وقناعتي كلنا في الهلال أهل .

* ولهذا نحن مع الحق والمنطق وكل خير للهلال سندعمه دون أن نشارك في تنظيم أو رابطة أو تجمع هلالي .

* نشارك بالقلم وهذا أضعف الإيمان .

* ونرجو دوماً أن نشاهد هلالاً بدون علة .

* ونركب صافنات ونجيبه (هلالابية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* والله في.