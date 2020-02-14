اعتصام جماهير الهلال.. الجوع وصل فم المعدة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* الأسباب التي أخرجت الشارع السوداني ضد البشير كانت أسباب (منطقية جداً) و(وجيهة للحد البعيد) .
* لم يخرج الشعب من أجل البحث عن (كماليات) وإنما خرج من أجل (واجبات أساسية).
* خرجنا من أجل (بطوننا) ولم نخرج لأننا نعاني من (زهج أو ملل أو عدم موضوع).
* خرجنا لأن (الضيق) وصل (فم المعدة) .
* والآن الضيق ما زال في فم المعدة .
* ولذلك خيارات عودة الكيزان ما واردة .
* لو في كوز بيحلم يرجع تاني عليه أن يجرب (لحس الكوع) .
* أو ممكن (يبوس أضانو) .
* لو في كوز (شال بوسة من أضانو) ممكن يرجع .
* غير كده أنتو ليسوا خياراً بالنسبة لنا .
* في زمنكم جوع وضيق، وهسه جوع وضيق.
* في فترتكم الناس باتوا في الطلمبات وهسه ببيتوا في الطلمبات .
* ما في جديد .
* نضايق من الحكومة الجديدة وننتقد ونكورك لكن ما في كوز بيجي راجع تاني .
* المهم أسباب الثورة كانت منطقية .
* وأرى الآن أن أسباب اعتصام جماهير الهلال بنادي الهلال منطقية جداً .
* بدأ الاعتصام قبل أيام بمشاركة الروابط والمجموعات والأفراد .
* ودخلت الأولتراس بثقلها في الحراك .
* ولا أحد يستطيع أن يقلل من (واقعية أسباب الاعتصام) .
* الكاردينال يسقط ولا ما يسقط دي حاجة تانية .
* لكن أسباب الثورة الهلالية منطقية جداً .
* (رأس المال) عند الجماهير هو (فريق الكرة) .
* تراهن جماهير الهلال تاريخياً على (الفريق) .
* بينما يراهن الكاردينال على (الإستاد) .
* وهنا تكمن المشكلة والأسباب .
* جماهير رهانها (الفريق) ورئيس النادي رهانه (الإستاد) .
* أهتم بالمباني وأهمل المعاني وبالتالي لم يعد الهلال (أسد أفريقيا) .
* فقد الهلال هيبته وكثير من ملامحه خلال فترة الكاردينال برغم (جمال الجوهرة والفندق والقناة) .
* ولكن كل ذلك تم على حساب الفريق الذي لم تظهر عليه آثار قوة الكاردينال المالية .
* عشوائية في الإدارة وتخبط في القرارات وتدخل في الأمور الفنية .
* حال الهلال لا يختلف كثيراً عن حال (البلد) لأن المشكلة في الحالتين إدارية .
* ولذلك أسباب الاعتصام منطقية ومقبولة .
* جرب الكاردينال (29) مدرباً، وجرَّب (16) محترفاً أجنبياً، وجرَّب أكثر من سبعة لإدارة الكرة، وجرب (23) لاعباً وطنياً .
* ورغم ذلك ليس هنالك جديد في الهلال .
* وبعد هذا كله كان من المنطق أن تجرِّب جماهير الهلال تغيير الكاردينال نفسه .
* وقد أعلنت ذلك وهي تعتصم من أجل هذا .
* والتقليل من هؤلاء المحبين للهلال أمر معيب.
* نتفق أو نختلف في الطريقة التي سيذهب بها الكاردينال ولكن إطلاقاً لا نستيطع أن نشوِّه صورة الجماهير المعتصمة بالنادي .
* هم هلالاب يحبون الهلال ويعتبرونه قضية ووطن بالنسبة لهم .
* فإن لم ندعمهم يجب أن لا نشوِّه صورتهم .
* وكما ذكرنا ليس هنالك مشكلة (ورثة) أو مشكلة (نسب) بين الجماهير والكاردينال .
* الخلاف سببه (الهلال) وفي الهلال (الفريق) .
* ولا يصح إلا الصحيح .
* نحن نقدِّر لجماهير الهلال هذا الحراك الكبير والجميل .
* حراك سلمي من شأنه أن يعيد ترتيب حال الهلال حتى وإذا قدر الله وواصل الكاردينال .
* عن نفسي نويت أكثر من مرة زيارة النادي والوقوف على حال المعتصمين ولكن لم أوفق في ذلك حتى الآن وسأجتهد من أجل زيارة النادي خلال الأسبوع القادم بإذن الله .
* وأحب أن أشير إلى أن العبدلله ينتمي لقلمه وللهلال فقط ولجماهير الهلال وليس لي علاقة وظيفية بأي تنظيم هلالي أو رابطة .
* العهد عندي أن أخدم الهلال بالقلم وأنا أعطي كل صاحب حق حقه بعيداً عن التهاتر والأعراض وقناعتي كلنا في الهلال أهل .
* ولهذا نحن مع الحق والمنطق وكل خير للهلال سندعمه دون أن نشارك في تنظيم أو رابطة أو تجمع هلالي .
* نشارك بالقلم وهذا أضعف الإيمان .
* ونرجو دوماً أن نشاهد هلالاً بدون علة .
* ونركب صافنات ونجيبه (هلالابية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* والله في.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام جماهير الهلال.. الجوع وصل فم المعدة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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