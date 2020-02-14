الشباب مستقبل الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كانت هناك العديد من الإيجابيات التي صاحبت مشوار الهلال الافريقي بالرغم من الخروج الحزين .. شهدت مباريات الفريق تألق النجوم الشباب بصورة لافتة .. في الوقت الذي تواضع فيه كبار النجوم .. وهذا مؤشر ان المستقبل المشرق يفتح ذراعيه للنجوم الشباب .. لذلك يجب منح المزيد من الفرص للاعبين الشباب في المباريات المتبقية للموسم الحالي .. والعمل على رصد عدد آخر يلفت الأنظار مع أنديته في الدوري الممتاز .. لقيده في التسجيلات القادمة .. جميع الأندية العالمية إتجهت للعناصر الشابة في دعم صفوفها .. وأقرب مثال لذلك ناديي برشلونة وريال مدريد الأسبانيين .. اذا أراد الكاردينال بناء فريق قوي بأقل تكلفة عليه السير في هذا الطريق .. ومن أراد التأكد من ذلك .. عليه مراجعة مباريات الهلال في البطولة الافريقية .. حيث قاد شباب الهلال لتحقيق أغلب الايجابية التي تحققت في المنافسة.

((صمت اخير))

عليكم بالشباب تدركوا البطولات.