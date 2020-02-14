الأزمات تحاصر العقرب من كل الاتجاهات.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ د شداد لا مكان للمدينة مع المنتخب الوطني

▪︎ الجزيرة يشكو ظفار رسميا لمشاركة المدينة ويطالب بالنقاط

▪︎ الهلال يختتم الجاهزية لمواجهة الاكسبريس

▪︎ النقر يلعبها بتشكيلة الشرطة ويتطلع لرباعية جديدة

▪︎ المباراة ثارية للهلال ويتطلع من خلالها للصدارة

▪︎ فرصة جديدة للاباتشي عماد متعب والجماهير تتعاطف معه

▪︎ اتساع دائرة الرفض لقرارات دائرة الكرة بحجب الرقم ٩

▪︎ منتخب الشباب يخيب التوقعات برباعية قبل التوجه للسعودية

▪︎ قاهر نمور دار جعل يهدد المريخ في ملحمة السبت

▪︎ البروف شداد يقول الزلفاني يمكنه التدريب في السودان

▪︎ رسميا الفرعون محمد صلاح للمنتخب الاولمبي المصري في طوكيو ،،

▪︎ نابولي يفجرها داوية ويسقط الانتر والحسم اول مارس

▪︎ اليوم قمة الجريحان يوفنتوس والميلان في ذهاب نصف نهائي الكاس

▪︎ ليبيا الرياضية تفاجئ الوطن العربي وتنفرد بنقل مباريات كاس ايطاليا ،،

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# نعم الأزمات تحاصر النجم بكري المدينة من كل الاتجاهات

وبرغم تصريحات رئيس لجنة المنتخبات بعد تقديم المدربين الجدد أعلن عن عودة اللاعب لصفوف المنتخب ،،

وانتقدنا الامر في حينه ليس لان اللاعب موقوف لسوء السلوك ولكن لان اللاعب أساسا متوقف من النشاط ولم يدق الكورة ما يقارب الموسم الكامل ،،،

الان البروف شداد من خلال ورشة الاتحاد للإعلام ومن خلال رده على الكثير من التفسيرات انه لا مكان للاعب أساء السلوك وهرب من الواجب الوطني في المنتخب ، بمعنى ان بكرى المدينة لا مكان له في المنتخب ،،

السلوك الرياضي والانضباط اهم من النتائج ،،

كلمة البروف فوق الجميع خاصة وانه المسئول المفوض من قبل الاتحاد عن المنتخبات

الان د برقو عليه التركيز على نجوم الدوريات الأوربية ، خاصة محمد عيسى الناشط في انجلترا ،،

وان يركز مع خالد بخيت لاختيار أصلب العناصر المتألقة هذه الايام في الممتاز وان يترك المجاملات ولو لمرة واحدة في حياته ،،مباراة غانا ليست بالسهلة في مواجهة نجوم الدوريات الأوربية انجلترا وفرنسا وغيرها ،،

والمصائب لبكري المدينة لا تأتي فرادى ، فبرغم توضيحات الأمين العام لاتحاد الكرة د ابوجبل فان ظفار العماني وب اتصالات مع الاتحاد الآسيوي أشرك اللاعب في كاس الاتحاد الآسيوي وفاز على ملعبه بصعوبة ومن ركلة جزاء وبعد المباراة تقدم فريق الجزيرة الأردني بشكوى ضد ظفار ومشاركة اللاعب ومطالبا بالنقاط الثلاثة ،،

ومعروف ان المجموعة يتصدرها القادسية الكويتي بعد فوزه على الرفاع البحريني بثلاثية مقابل هدف وياتي بعده ظفار بعد فوزه الملغوم على الجزيرة بهدف وتعتبر هذه أولى جولات المجموعات ،،

الكل الان في انتظار الحسم والذي سيثير جدلا كبيرا ، وهل يشركه فريقه في الدوري وبقية المباريات ام ينتظر الحسم ،،

ازمات بكرى امتدت وتأثر بها المريخ في ظل ايقافه والذي سيمتد لعشر مباريات

والبعض يقول منطقيا من المفترض ان تكون العقوبة للاعب وتلازمه في حله وترحاله وليس النادي بان يفقد مجهودات اللاعب ويعاقب واللاعب يمكنه الانتقال لأي دولة ويسرح ويمرح ،،ترى ماذا تقول القوانين وماذا تقول الفيفا ،،

اتحاد الكرة يقول انه لا قضية له مع العقرب. لكن العقوبة وحسب السيستم نزلت في كرت اللاعب ولكن الاتحاد لم يبلغ بها الفيفا ولجنة الانضباط هناك بصورة رسمية ،،

ونقول يحلها الشربكة ،،

نعود للازمة التى احدثها اللاعب لفريقه وهو يعانى الان في خط الهجوم ويتعرض لأربع هزائم في الممتاز ونحن لا نزال مع بدايات الدورة الثانية ،،

ومشكلة المريخ ان مباراته القادمة وان كانت على ملعبه ولكنها من العيار الثقيل ، حيث سيواجه هلال الفاشر وما ادراك ما الهلال ، هلال الفاشر الذي قهر قاهر المريخ بهدفين لهدف

نعم هلال الفاشر فاز على اهلي شندي وفي عقر داره بهدفين لهدف حيث فشل المريخ بعدها واستقبل الخسارة مع “كمية” من الأهداف المهدرة وركلات الجزاء غير المحتسبة ،،

في المنتخب خيارات عدة ونجوم اكثر تألقا وتوهجا

وبالنسبة للمريخ لا يزال يعاني وسيعاني اكثر وهناك فرق ومباريات اشرس

والان الهلال يكفيه الفوز في مباراة غد الجمعة ليتصدر وله مباراة مؤجلة مع هلال الفاشر رحلت لشهر ابريل ،،

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لحن الختام

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# كثف الهلال من تمارينه لمواجهة اهلي عطبرة المتذيل للروليت غداً الجمعة بملعبه بالجوهرة الزرقاء

الهلال يبحث عن الثأر بعد التعادل في الدورة الاولى ، والهلال يبحث عن الصدارة

الفاتح النقر لن يجازف وسيعتمد على نفس التشكيلة التى حققت الفوز على الشرطة برباعية ومن خلال لقاء الغد يتطلع لفوز كاسح وجديد

والمنافسة بين نجوم الهلال على أشدها

والجماهير أصبحت اكثر تجاوبا وتفاعلا وعطفا على المحترف العراقي عماد محسن وتنتظر منه الكثير ، ومن خلال الكثير من المداخلات والتناول اجمعوا على موهبته وانه في انتظار تعاون وانسجامه مع زملائه ،،

وحتى درجة التفاؤل باللاعب وصلت مدى بعيد والكل بلا استثناء يعترض على قرار دائرة الكرة بحجب الفانلة رقم ٩ من اللاعب على أساس تخليد لذكرى والى الدين

الكل تفاعل مع ما سطرناه وازدادت مساحة الاحتجاج مطالبين بتسليم اللاعب الفانلة التى اعتاد عليها ،،

ونذكر هنا مع فريقه عند ضمه وكان الرقم مخصص للاباتشي رقم ا علاء عباس فان النادي اضطر لإقناعه بالرقم دبل ٩٩ ،،الى ان منح له بعد احتراف زميله علاء عباس ،،،

وقال كثيرون ان تخليد ذكرى والى الدين هناك لها مجالاتها الكثيرة التى تعود لأسرته بالنفع وعلى العكس من ذلك ان ظهور الرقم فيه تذكير اكثر باللاعب ومن كان يرتديه ،،

ما الجديد وهل توفي والى الدين بالامس ، سنوات وسنوات من الرحيل المر ،،

وبالامس القريب كان يرتدي الرقم ٩ ولاء الدين ، فهل كُنْتُمْ في غيبوبة من رحيل والى الدين ،،

يا خ في السعودية ونجم العرب الأسطورة ماجد عبدالله وبعد ان حجب رقمه لفترة على أساس انه لن يتكرر لاعب في النصر مثله ، عادوا وأطلقوا الرقم الذي ارتداه نايف هزازي ويرتديه الان المحترف حمد الله ،،،

عودوا لرشدكم ، ،،،

# ومنتخبنا للشباب وهو يتاهب لبطولة العرب للشباب بالسعودية تعرض لهزيمة قاسية في اخر تجربة ودية أداها صباح الامس امام هلال الساحل برباعية نظيفة ،،

النتيجة تنبيء بمستويات ونتائج كارثية امام منتخبات اكثر تمرسا وجاهزية مثل ليبيا والإمارات والسنغال المستضاف في البطولة ،،

هل انقرضت المواهب وأين لاعبي فرق شباب فرق الممتاز والنجوم الناشطة في الممتاز ،،

ربنا يستر ويجيب العواقب سليمة

# من خلال حديثه في ورشة الاعلام قال البروف شداد ان لكل اتحاد لوائحه وبإمكان الزلفاني ان يدرب في السودان ، لكنه تحدث عن فوضى الشهادات في السودان في الفترة السابقة وان العديد من المدربين يحملونها ولكن لا يدربون وسيقومون بعمل غربلة كبيرة وحسمها ،،،

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الحالة

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# أعلن شوقي غريب مدرب المنتخب المصري الاولمبي والمتاهل للنهائيات في طوكيو اختيار النجم الكبير محمد صلاح والمحترف في ليفربول الانجليزي للمنتخب الذي سيشارك

ومعروف ان الأولمبياد يسمح بإضافة اربعة لاعبين فوق السن مع المنتخبات التى تصل النهائيات لتقوية البطولة وإعطائها زخما آخراً ،،

أقوى بطولات كرة القدم الأولمبية كانت في اتلانتا الامريكية عندما دوخت نيجيريا المكسيك والبرازيل والأرجنتين وحققت الذهب ، الارجنتين كان يدربها باسريللا النجم المشهور ومحقق بطولة كاس العالم مع الارجنتين بجانب عدد من النجوم والأسماء التى أصبحت كبيرة وشهيرة وكذلك البرازيل التى كان يقودها رونالدو وريفالدو وكارلوس ألبرتو وغيرهم من نجوم مشاهير ملاوا الساحة بعدها ، ووقتها ظهر مع نيجيريا اموكاشي وكانو ، وبابايارو ،و امونيكي ،واوكاشا ،ً،وغيرهم من نجوم ،،

،،لاحقا عادت الارجنتين وثارت من نيجيريا في احد النهائيات للاولمبياد وحققت الذهب ،،

# في كاس ايطاليا فجر نابولي مفاجأة في ذهاب نصف النهائي وفاز خارج ملعبه على الانتر متصدر الدوري وقاهر الميلان برباعية في اخر مباراة ، فاز عليه بهدف قاتل في الشوط الثاني ، تفوق جاتوزو على كونتي في انتظار لقاء الرد في نابولي مطلع مارس

واليوم يتواجه الميلان في نفس الملعب في ميلانو امام يوفنتوس ، وكلاهما جريح في اخر مبارياته في الدوري ،،

في غياب النقل من القنوات العربية انفردت قناة ليبيا الرياضية بنقل مباراة الامس وأعلنت عن نقل مباراة اليوم بين الميلان ويوفنتوس ،،،

# وصل الدوحة الترجي والزمالك تاهبا للسوبر الافريقي غدا الجمعة ، وسط اهتمام إعلامي كبير

قنوات بي ان سبورتس ستنقل الحدث وسيطبق نظام الفار بتقنية عالية وطاقم تحكيم افريقي دولي ،،،