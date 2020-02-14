القبض على خلية ارهابية تخطط لتنفيذ هجمات بالبلاد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه وكيل أعلى نيابة الحاج يوسف مولانا معتصم عبد الله محمود اليوم الخميس بقيد دعوي جنائية تحت المواد ١٦٥ ق. ج والمادة ٢٦ / اسلحة وذخائر والمادة ٥/ ٦ من قانون مكافحة الأرهاب في مواجهة أحد عناصر الخلية الإرهابية بمنطقة الحاج يوسف وتسجيل اقوال المتهم کأعتراف قضائي واستصدار أوامر قبض في حق بقية أعضاء الشبكة .

يذكر ان السلطات الامنية كانت قد ضبطت بمنزل بمنطقة الحاج يوسف الردمية سابقا عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية واجهزة الكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية. واتضح حسب أعتراف المتهم ان الشبكة الارهابية تتبع لجماعة الاخوان المسلمين المصرية..

واقر المتهم بتلقيه لتدريبات علي صناعة وتركيب المتفجرات وانه تم ارساله وبقية اعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة…وانهم وصلوا البلاد قبل نحو ستة اشهر وظلوا في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة .. وان الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان.. المادة السابقة بعباراتٍ “مؤثرة وحزينة” وزير العدل يرثي والدته الحاجة كلتوم.!

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