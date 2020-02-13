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الخميس 13 فبراير 2020
كتب
محمد أمين
أعلنت الأمم المتحدة موافقتها على ارسال بعثة سياسية خاصة لمساعدة الحكومة الانتقالية في بناء السلام ودعم الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين، اليوم، بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو والوفد المرافق لها.
وأكد قمر الدين إن الحكومة ملتزمة بإنجاح الفترة الانتقالية، بالتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي.
ومن جانبها اشارت ديكارلو إلى انه تم الاتفاق على الوجود المستقبلي للامم المتحدة في السودان.
وأكدت ديكارلو التزام الأمم المتحدة بدعم الفترة الانتقالية حتى تحقق أهدافها.
كان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، طلب من الامم المتحدة، الحصول على ولاية من مجلس الامن الدولي، لدعم عملية السلام في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. اتفاق بين السودان والأمم المتحدة على بعثة سياسية لدعم الحكومة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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