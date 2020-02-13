عاجل.. اتفاق بين السودان والأمم المتحدة على بعثة سياسية لدعم الحكومة الانتقالية

الخميس 13 فبراير 2020

كتب محمد أمين

أعلنت الأمم المتحدة موافقتها على ارسال بعثة سياسية خاصة لمساعدة الحكومة الانتقالية في بناء السلام ودعم الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين، اليوم، بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو والوفد المرافق لها.

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وأكد قمر الدين إن الحكومة ملتزمة بإنجاح الفترة الانتقالية، بالتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي.

ومن جانبها اشارت ديكارلو إلى انه تم الاتفاق على الوجود المستقبلي للامم المتحدة في السودان.

وأكدت ديكارلو التزام الأمم المتحدة بدعم الفترة الانتقالية حتى تحقق أهدافها.

كان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، طلب من الامم المتحدة، الحصول على ولاية من مجلس الامن الدولي، لدعم عملية السلام في البلاد.