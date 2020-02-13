الخميس 13 فبراير 2020 كتب محمد أمين وجهت نيابة الخرطوم بتقييد دعوى جنائية في مواجهة احد العناصر الارهابية، تحت مواد قانون مكافحة الارهاب والاسلحة والذخائر، وأصدر أوامر القبض في حق بقية الخلية الارهابية. وسجل المتهم اعترافا امام النيابة بانتمائه لشبكة ارهابية تتبع لجماعة الأخوان المسلمين المصرية، تخطط لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان. وأقر المتهم أنه تلقى تدريبات علي صناعة وتركيب المتفجرات. وقال المتهم بحسب بيان صادر من النيابة العامة، انه تم ارساله وبقية اعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة. وأضاف وصلنا السودان قبل ستة أشهر، وعقدنا اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن العاصمة الخرطوم. وضبطت السلطات الامنية عبوات ناسفة ومواد كيمائية واجهزة الكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية، بمنزل بمنطقة الحاج يوسف،شرق العاصمة الخرطوم.





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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. القبض على عناصر إرهابية تابعة لـ"الإخوان" تخطط لتفجيرات في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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