ألمانيا ترفع العقوبات المفروضة عن السودان

قرر البرلمان الألماني، اليوم الخميس رفع العقوبات المفروضة على السودان وإعادة التعاون الثنائي بين البلدين.

ووافق البرلمان الألماني بحسب موقع bbc على مشروع رفع العقوبات المقدم من الائتلاف الحاكم المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الاشتراكي بدعم الحكومة الانتقالية في السودان .

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وفي ذات السياق، رفض البرلمان الألماني، في الجلسة نفسها، مقترحاً مقدماً من أحزاب اليسار بعدم التعاون العسكري مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

يأتي ذلك قبيل ساعات فقط من لقاء يجمع بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والمستشارة أنجيلا ميركل، الجمعة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)