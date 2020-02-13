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ألمانيا ترفع العقوبات المفروضة عن السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر البرلمان الالماني، اليوم الخميس رفع العقوبات المفروضة على السودان وإعادة التعاون الثنائي بين البلدين.

ووافق البرلمان الالماني على مشروع رفع العقوبات المقدم من الائتلاف الحاكم المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الاشتراكي بدعم الحكومة الانتقالية في السودان .

وفي ذات السياق، رفض البرلمان الألماني، في الجلسة نفسها، مقترحاً مقدماً من أحزاب اليسار بعدم التعاون العسكري مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ياتي ذلك قبيل ساعات فقط من لقاء يجمع بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والمستشارة أنجيلا ميركل، الجمعة .

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