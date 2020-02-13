السودان ينجح في إدراج ملف النخلة في قائمة التراث غير المادي لليونسكو

التاريخ: 13-فبراير-2020
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نجح السودان في تسجيل ملف النخلة في قائمة التراث غير المادي لمنظمة اليونسكو ضمن مجموعة (14) دولة عربية، وفقاً للقرار الصادر عن الدورة للجنة الحكومية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو التى عُقدت فى العاصمة الكولومبية توغوتا في ديسمبر 2019.
واستلم وفد جمهورية السودان الدائم لدى اليونسكو اليوم الخميس بحسب صحيفة اليوم التالى شهادة تسجيل ملف النخلة الذي تقدم به السودان ممثلاً في وزارة الثقافة والإعلام في مارس 2018، وفقاً لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي اليونسكو 2003.
واشتمل مشروع القرار على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في عملية صون التراث غير المادي، ويدعو إلى تقديم معلومات مفصلة ضمن التقارير الوطنية حول تنفيذ بنود الاتفاقية فيما يتعلق بإعداد قوائم الحصر بالإضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني المعنية إن وجدت.
وتجدر الاشارة إلى تعريف اليونسكو لمصطلح التراث الثقافي غير المادي بأنه (تراث تقليدي ومعاصر وحي في الوقت نفسه) حيث لا يقتصر التراث الثقافي غير المادي على التقاليد الموروثة من الماضي وإنما يشمل أيضاً ممارسات ريفية وحضرية معاصرة تشارك فيها جماعات ثقافية متنوعة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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