إشادة بدور الادخار لتمويله 60 ألف أسرة سنوياً بالدمازين

وقف والي ولاية النيل الأزرق اللواء يس إبراهيم عبدالغني على طبيعة عمل مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية في تقديم التمويل المصرفي لتنفيذ المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي ومشروعات التمويل الأصغر لصغار المنتجين ووقف لدى افتتاحه النسخة الثالثة من معرض الدمازين التجاري الاستثماري على نماذج من المشروعات التي مولها مصرف الادخار في مختلف أنحاء السودان.

وأكد الأستاذ محمد دوكة مدير فرع مصرف الادخار بحاضرة ولاية النيل الأزرق الدمازين بحسب سونا استعداد المصرف لتوفير التمويل لكافة المشروعات التنموية والخدمية.

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وقال إن المصرف يقدم شروط تمويل وضمانات ميسرة تناسب كافة الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل، وأشار دوكة إلى ان للمصرف شراكة جيدة مع ولاية النيل الأزرق في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمة في مختلف المجالات بعدد كبير من المناطق منها منطقة أم درفاء التي سيدخل لها المصرف خدمات الكهرباء عبر التمويل الأصغر.

يذكر أن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية يقدم التمويل الأصغر سنويا لأكثر من 67 ألف أسرة عبر 66 فرعا وتوكيلا و87 صرافا آليا تغطي كافة ولايات البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)