الصحة الاتحادية:لا إصابات بكورونا بالسودان

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن نتائج ثماني حالات اشتباه بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن نتائج التحليل كانت سلبية، فيما رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال القادمين عبر مطار الخرطوم والمعابر التسعة، فيما تم تجهيز مركز لاستقبال الطلاب القادمين من مدينة ووهان الصينية التي ضربها المرض .

وقالت وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. سارة عبد العظيم، خلال مؤتمر صحفي اليوم بقاعة وزارة الصحة ولاية الخرطوم بحسب سونا حتى الآن لاتوجد إصابة في السودان، مشيرة إلى أن الوزارة منذ ظهور المرض بالصين كونت لجنة تنسيقية على المستوى القومي تضم كافة الجهات ذات الصلة.

ولفتت إلى اكتمال الترتيبات لاستقبال الطلاب القادمين من الصين عبر لجنة مشتركة تضم سلطات مطار الخرطوم والقطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي عملت على تجهيز مركز لإيواء العائدين وعزله مع تجهيزه من سبل معيشة وراحة ومتابعة ومراقبة مع استصحاب كل الإجراءات القياسية لمنظمة الصحة العالمية في نقل النفايات والتخلص من الفضلات.

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وكشفت سارة عن تجهيز مطار الخرطوم بالمعدات وتم تجهيز غرفة للعزل وبها عناية مكثفة لأي احتمالية للمرض، مؤكدة تجهيز أكثر من 30 سريرا للعزل الصحي بجانب تجهيزات معملية بمستشفى الخرطوم التعليمي، فضلاً عن تأمين المعابر وتقوية الحجر الصحي، بجانب تجهيزات بالمعمل القومي، إضافة إلى تفعيل البلاغات الصفرية بالمعابر الـ 9 التي بها تردد أكثر

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من جانبه، قال د. بابكر المقبول مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة إن الوزارة جاهزة لكل السيناريوهات في حال وصول الفيروس من خلال أجهزة الكشف الحراري وغرف العزل المجهزة بأحدث التجهيزات وأجهزة الفحص بكل المعابر، وأضاف حتى الآن الحدود البرية آمنة ولم نتلق بلاغاً حتى الآن من دنقلا، كسلا، القضارف، غرب دارفور ، بجانب تجهيز مركز للعزل ببورتسودان به 10 أسرة وصيدلية ، مشيراً إلى دخول أكثر من 400 شخص عبر مطار الخرطوم حوالي 266 منهم قدموا من الصين يتم الاتصال بهم يومياً من قبل وزارة الصحة ولاية الخرطوم، مؤكداً أن هناك تواصلاً مع الطلاب القادمين من الصين وهم سالمون من المرض وملتزمون بالنصائح والإرشادات الصحية وهم مستعدون لتنفيذ تلك الإرشادات.

فيما ناشد د. الفاتح عثمان مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم كل السودانين القادمين ملء استمارة بها كل البيانات، مؤكداً تجهيز مركز بالخرطوم لاستقبال الطلاب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)