تعرف على قائمة المنتخب الوطني وموعد موصول فيلود هيبرت

أعلن الكابتن خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بحسب صحيفة اليوم التالى عن قائمة المنتخب التي تقرر أن يتم تجمعها يوم الأحد 16 فبراير 2020م، على ملعب الخرطوم الوطني في نادي الأسرة بالخرطوم، عند الساعة السادسة مساء

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وجاءت القائمة على النحو التالي : علي أبوعشرين، محمد الرشيد، رمضان عجب، أمير كمال، ضياء الدين محجوب، أحمد التش، ومنجد النيل (المريخ الخرطوم)، نصرالدين الشغيل، عبداللطيف بويا، أطهر الطاهر، أبوعاقلة عبدالله، سموأل ميرغني، وليد بخيت، محمد موسى الضي، وفارس عبدالله (الهلال)، اسحق آدم، ياسر مزمل، ومصعب كردمان (الأهلي شندي)، معاذ عبدالرحيم، وحسين الجريف (الخرطوم الوطني)، مفضل محمد الحسن، وبخيت خميس (المريخ الفاشر)، أحمد وضاح (الهلال الأبيض)، ومنير يونس (ودنوباوي)..

الكابتن خالد بخيت أوضح أن المدرب هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب الوطني الأول سيصل السبت 15 فبراير 2020م، من أجل الوقوف على التشكيلة المختارة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)