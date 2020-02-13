تدشين مشروع إعانة المرضى بالفاشر

دشن الأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور ممثل الوالي محمد إبراهيم عبد الكريم اليوم بمركزي الفاشر لغسيل الكلى و الناسور البولي مشروع إعانة المرضي الذي تنفذه أمانة ديوان الزكاة بالولاية حيث استهدف المشروع تقديم الدعم النقدي للمرضى وذلك بتكلفة كلية بلغت مليون جنيه.

وأكد ممثل والي ولاية شمال دارفور بحسب سونا وقوف حكومته ودعمها للقطاع الصحي بصفة عامة ومركزي الفاشر لغسيل الكلى والناسور البولي في سبيل بسط خدماته الصحية للمرضى. ووعد بتوفير المعينات اللوجستية للمركزين في المرحلة المقبلة وأشاد خلال حديثه الذي وجهه للمرضى بالجهود المبذولة من الزكاة وتدخلاتها في قضايا الصحة والتعليم والمياه.

من جهته جدد أمين ديوان الزكاة يالولاية حامد أحمد حامد جبارة استمرار (الزكاة) في تقديم الدعم العيني بجانب توفير المعينات للمؤسسات الصحية حتى تتمكن من بسط خدماتها للمرضى وخاصة الفقراء.

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فيما استعرض مدير مركز الفاشر لغسيل الكلى التحديات التي تواجه المركز والمتمثلة في عدم توفر وسيلة حركة لنقل العاملين فضلا عن عدم وجود عنابر للتنويم .

وكان مدير مستشفى الناسور البولي دكتور صالح الطاهر والمدير العام لمستشفى النساء والتوليد دكتور مجتبى التجاني يوسف قد أشارا إلى أن مركز الناسور البولي هو المركز الوحيد في السودان الذي يقوم بإجراء عمليات الناسور بجانب تدريب الأطباء من ولايات دارفور وشمال وغرب كردفان في مجال جراحة الناسور، مستعرضين المشكلات التي تعترض المركز والمتمثلة في عدم توفر الغذاء للمريضات خاصة اللاتي يأتين من الولايات الأخرى علاوة على عدم وجود تسيير ثابت، مشيدين بالدعم المقدر الذي ظل يحظى به المركز من ديوان الزكاة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)