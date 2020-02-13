قوات الشرطة تغادر مباني “صحيفة السوداني”

غادرت قوات الشرطة السودانية مباني ” صحيفة السوداني” في قلب العاصمة الخرطوم، “قبل قليل”،بحسب موقع السودانى الالكترونى بعد أن أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قراراً، يوم الأربعاء، بمعاودتها للصدور.

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وستصافح صحيفة “السوداني” من جديد قراءها في ثوب قشيب صباح الأحد القادم، كما أعلنت عن ذلك إدارة الصحيفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)