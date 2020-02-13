قوات الشرطة تغادر مباني “صحيفة السوداني”

التاريخ: 13-فبراير-2020
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غادرت قوات الشرطة السودانية مباني ” صحيفة السوداني” في قلب العاصمة الخرطوم، “قبل قليل”،بحسب موقع السودانى الالكترونى بعد أن أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قراراً، يوم الأربعاء، بمعاودتها للصدور.
وستصافح صحيفة “السوداني” من جديد قراءها في ثوب قشيب صباح الأحد القادم، كما أعلنت عن ذلك إدارة الصحيفة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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