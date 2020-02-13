شاهد بالفيديو : فتاة حسناء توجه رسالة للشباب وتصف الفتيات (بالقوارير)!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو لفتاة حسناء وجهت رسالة للجيل الحالي من الشباب وقالت إن جميع الفتيات رقيقات وأن على الشباب الوقوف معهم والتعامل معهم برقة ووصفت الجنس اللطيف (بالقوارير). وبحسب متابعات (محرر أخبار الخليج 365) فإن الفيديو نال الكثير من السخرية من الشباب حيث جاءت الكثير من الردود على الفيديو حيث قال البعض (قصدك نحن عندنا شلل مشاعري؟؟؟) وقال البعض الآخر (طيب م تدونا من القوارير دي معاكم حبه!)

وردت أحد الفتيات أيضاً قائلة (أسي انتي بسيطة ب زمامك ده القال ليك تتكلمي ب لسانا منو زاتو هسي نحن قلنا ليك كرسنا حبنا وحياتنا للأولاد…. ولد شنو كمان البكرس ليه حياتي) Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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