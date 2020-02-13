الطاقة تتأسف على أزمة الوقود وتتخذ إجراءات لمنع تكرارها

أبدت وزارة الطاقة والتعدين “الخميس” أسفها بشأن أزمة الوقود والتي أدت لتطاول صفوف البنزين والجازولين والشح الشديد في غاز الطبخ، وأكدت أنها اتخذت وستتخذ من الإجراءات والتحوطات ما يمنع تكرار هذه الأزمة مرة أخرى.

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وقالت الوزارة في بيان توضيحي بحسب موقع السودانى إنها اتخذت إجراءات لضمان ضبط وترشيد إستهلاك الوقود، ولأجل إستمرار تدفق هذه السلعة الأساسية تمثلت في تحديد سقف التزود لمركبات الملاكي بقيمة 120 جنيه للمرة الواحدة، وذلك لضمان توزيع متساوي ولتقليل الفارق الزمني في الصفوف بجانب تنظيم صفوف المركبات وذلك بتحديد أيام السبت والإثنين والأربعاء للمركبات ذات الأرقام الزوجية بنهاية لوحة المركبة، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للمركبات ذات الأرقام الفردية بنهاية لوحة المركبة، وذلك تقليلاً للجهد والمعاناة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)