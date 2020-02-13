بعباراتٍ “مؤثرة وحزينة” وزير العدل يرثي والدته الحاجة كلتوم

رثى وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبد الباري، في تغريدة له على تويتر، بعبارات حزينة مؤثرة وفاة والدته، الحاجة كلثوم إسماعيل، التي غادرت الحياة منتصف يناير الماضي.

قائلا بحسب مانقلت “السوداني الالكترونية” : تركت برحيلك القاسي الصادم عن الدنيا، يا اماه، في قلوبنا جرحاً غائراً لن يندمل، وألماً عميقاً لايحتمل ولاينمحي، تركت برحيلك عن الدنيا حيرة كبيرة في حياتنا، لاندري متى تنتهي، وحزناً عميقاً لانعلم متى ينجلي، تركت برحيلك ظلاماً دامساً في دنيانا، لاندري متى وكيف ينقشع”

ولاقى الرثاء تفاعلاً كبيراً ومشاطرة للحزن على حسابه الرسمي بتويتر ومنصات التواصل الأخرى.

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وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا صوراً للحاجة كلتوم اسماعيل، في سبتمبر من العام الماضي، حين قدمت مع ابنتها حواء عبد الباري وشقيقه، من حي مايو بضاحية الخرطوم، للسلام على ابنها الوزير في مكتبه بالوزارة حيث كان في استقبالهم ملتقطاً صورا معهم.

وأثارت الصور حينها تفاعلاً واسعاً من الثناء على الزيارة واللفتة الحانية للأم والأسرة ومؤازرة ابنها في موقعه الجديد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)