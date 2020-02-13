وزير العدل يجيز نتيجة المعادلة 4055 ممتحن والنجاح 28.7% 

أجاز مجلس تنظيم مهنة القانون في اجتماعه اليوم برئاسة السيد وزير العدل رئيس المجلس د. نصر الدين عبد الباري نتيجة امتحانات مهنة القانون دورة يونيو 2019م وبحضور كامل عضوية المجلس بتشكيلته الجديدة، حيث استعرض الاجتماع تفاصيل النتيجة.

وأوضح السيد وزير العدل بحسب سونا أن عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات هذه الدورة بلغ 4055 وكان عدد الطلاب الناجحين 1162 طالباً بنسبة نجاح بلغت 28.7% وبلغ عدد الطلاب الذين يتاح لهم الجلوس لامتحانات الملاحق 1945 طالباً.

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و قال عبدالبارئ إن عدد حالات الغش بلغ ثلاث حالات مشيراً إلى أن المجلس حدد يوم السبت الموافق 4/4/2020م موعداً لبداية امتحانات مهنة القانون دورة أبريل 2020م، وأضاف أن الاجتماع ناقش باستفاضة مسألة التدني في نسبة النجاح وخلص إلى ضرورة عقد ورشة لمناقشة هذا الموضوع وقد تم تكوين لجنة لهذا الغرض.

وأضاف وزير العدل أن المجلس قرر تسليم نسخة من النتيجة للجنة الدراسات الإنسانية والتربوية بالتعليم العالي وكليات القانون بالجامعات السودانية وذلك فيما يليهم من هذه النتيجة حتى يكون الجميع شركاء في الوقوف على أسباب الضعف و معالجتها.

يذكر أن المجلس سيشرع في تسليم الشهادات بداية الأسبوع المقبل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)